16 Ağustos 2025 Cumartesi
Güncel

Kayseri'de silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda; 1 otomatik silah ve 7 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 09:05
Kayseri'de silah kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte kaçak silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda; 1 adet otomatik tüfek, 7 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet fişek ele geçirilirken, İ.Ş. (40), M.Ç. (30), İ.Ç. (58), E.T. (20) ve H.Ş. (63) yakalandı.

İ.Ş., M.Ç., İ.Ç., E.T. ve H.Ş. hakkında 'silah kaçakçılığı ve ticareti' suçundan işlem başlatıldı.

