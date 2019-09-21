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Kayseri'de yük treninde 'sülfürik asit' paniği

Kayseri'de, bir yük treninin taşıdığı vagondan sızan sülfürik asit, ekipleri alarma geçirdi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Tren Garı'nda meydana gelen olayda, yük trenine bağlı olan bir vagondan madde sızdığını gören yetkililer, durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde gara gelen ekipler, vagonda inceleme yaptı. AFAD ekipleri de, özel kıyafetlerini giyerek, sızan madde üzerinde araştırma yaptı. Ekipler, vagondan sızan maddenin sülfürik asit olduğunu belirledi. Ayrıca, garda da bir ambulans hazır bekletildi. Yük treninin, vagonda yapılan tamiratın ardından yola çıkacağı öğrenildi. Öte yandan, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da olay yerine gelerek, inceleme yaptı.
  
Sülfürik asit nedir?
 
Sülfürik asit, H2SO4 kimyasal formülüyle gösterilen renksiz ve yağımsı bir sıvıdır. Sanayide oldukça önemli olan kuvvetli bir asittir. Suda çözünen ve kimya sanayinde en fazla kullanılan üründür. Akü asidi, zac yağı ya da zac asidi olarak da bilinir. Saf haldeyken 25 derecede yoğunluğu 1,834 dür. 10,5 derecede donar, 315-318 derecede ise kaynar. Suyla karıştığında yüksek bir ısı açığa çıkmaktadır. Tehlikeli sıçramalar yapabileceğinden, suyla karıştırılırken suyu aside ilave etmek yerine, asidin suya ilave edilmesi gerekir. İnsan sağlığına tehlikeli olduğundan, cilde temas etmesi halinde gereken tüm önlemler alınmalı ve müdahale edilmelidir. Asitler için yapılacak müdahaleler farklı olduğundan, sülfürik asit için uygulanması gereken cildin hemen kurulanması ve suyla yıkanması gerekir. Başlangıçta suyla yıkanmaya çalışılmamalıdır.

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