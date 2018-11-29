Kayseri'de tefecilik operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu tarafından akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren iş insanı M.D.'nin tefecilik yapıldığı ve kendisine zorla senet imzalattırıldığı yolundaki Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı şikayet üzerine bu sabah Kayseri'deki bir şirketin sahibi iş insanı E.B., kardeşi A.B. ve 3 çalışanına yönelik operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanıyor.