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Kayseri'de tefecilik operasyonu

Kayseri'de 5 iş insanına yönelik olarak bu sabah 'tefecilik' operasyonu düzenlendi. İş insanı E.B., kardeşi A.B. ve 3 çalışanı gözaltına alındı.

  • DHA
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Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu tarafından akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren iş insanı M.D.'nin tefecilik yapıldığı ve  kendisine zorla senet imzalattırıldığı yolundaki Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı şikayet üzerine bu sabah Kayseri'deki bir şirketin sahibi iş insanı E.B., kardeşi A.B. ve 3 çalışanına yönelik operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanıyor.
 

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