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Kayseri'de trafik kazası: 8 yaralı

Kayseri'de meydana gelen kazada servis minibüsü ile otomobil çarpıştı 6'sı asker 8 kişi yaralandı.

AA19 Kasım 2020 Perşembe 20:02 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 20:02
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6'sı askeri personel, 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Askeri personel taşıyan asker F.A. yönetimindeki 38 VP 964 servis minibüsü, Askeri Hastane Caddesi ile İğdelidere Caddesi Kavşağı'nda, R.M.A. idaresindeki 38 AS 986 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile minibüsteki 5 askeri personel ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar, yapılan incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.

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