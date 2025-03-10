Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan hızlı tren şantiyesinde kaya düşmesi meydana geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kaya parçalarının düşmesi sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, olaya ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınmasını, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Yapımı devam eden Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Hattı'nda bulunan Kocasinan ilçesi Himmetdede mevkisindeki tünel inşaatında kaya parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada 1 işçi yaralı kurtarılırken, 1 işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sırasında 5 işçinin de kaçarak kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Bölgeye giderek yetkililerden bilgi alan Vali Gökmen Çiçek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tünel içerisinde 7 işçinin çalıştığı vardiya esnasında kaya parçalarının düştüğünü söyledi.

5 işçinin kaya parçalarının düştüğünü fark ederek kaçtığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Maalesef 1 vatandaşımız kafasına kaya parçası çarpması sonucunda vefat ediyor, diğer arkadaşımız da yaralanıyor. Kendisi şu an hastaneye intikal etti. Bir göçük değil, kaya düşmesi. Çok şükür, 5 kardeşimiz yara almıyor. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı yönünde bilgi aldım. İçeride ekskavatör var, çalışmayı durdurduğu sırada olay oluyor. Durumu araştırıyoruz. Başımız sağ olsun."

DMM'DEN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kayseri'nin Kocasinan İlçesi, Karakimse mevkiindeki hızlı tren inşaatında yukarıdan kaya parçalarının aşağı düşmesi sonucu şantiyede görevli bir vatandaşımız yaralanmış, bir vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. Olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Olaya ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.