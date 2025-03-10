İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2025 Pazartesi / 11 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5507
  • EURO
    39,6853
  • ALTIN
    3408.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayseri'de tünel inşaatında kaya düşmesi... 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı
Güncel

Kayseri'de tünel inşaatında kaya düşmesi... 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

Kayseri'de, Karaçimse mevkiindeki hızlı tren inşaatında kaya düşmesi meydana geldi. Olay yerine arama kurtarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Olay sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, '7 tane işçimizin vardiya çalışmasında aslında bir göçük değil, yukarıdan kaya parçalarının aşağı düşmesi sırasında 5 tane işçimiz olayın olduğunu fark ederek kaçarken, maalesef bir vatandaşımız kafasına direkt çarpması sonucunda vefat ediyor. Diğer arkadaşımız da yaralanıyor' dedi. Olayla ilgili açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

İHA10 Mart 2025 Pazartesi 15:50 - Güncelleme:
Kayseri'de tünel inşaatında kaya düşmesi... 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı
ABONE OL

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan hızlı tren şantiyesinde kaya düşmesi meydana geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kaya parçalarının düşmesi sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, olaya ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınmasını, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Yapımı devam eden Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Hattı'nda bulunan Kocasinan ilçesi Himmetdede mevkisindeki tünel inşaatında kaya parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada 1 işçi yaralı kurtarılırken, 1 işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sırasında 5 işçinin de kaçarak kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Bölgeye giderek yetkililerden bilgi alan Vali Gökmen Çiçek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tünel içerisinde 7 işçinin çalıştığı vardiya esnasında kaya parçalarının düştüğünü söyledi.

5 işçinin kaya parçalarının düştüğünü fark ederek kaçtığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Maalesef 1 vatandaşımız kafasına kaya parçası çarpması sonucunda vefat ediyor, diğer arkadaşımız da yaralanıyor. Kendisi şu an hastaneye intikal etti. Bir göçük değil, kaya düşmesi. Çok şükür, 5 kardeşimiz yara almıyor. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı yönünde bilgi aldım. İçeride ekskavatör var, çalışmayı durdurduğu sırada olay oluyor. Durumu araştırıyoruz. Başımız sağ olsun."

DMM'DEN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kayseri'nin Kocasinan İlçesi, Karakimse mevkiindeki hızlı tren inşaatında yukarıdan kaya parçalarının aşağı düşmesi sonucu şantiyede görevli bir vatandaşımız yaralanmış, bir vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. Olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Olaya ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.