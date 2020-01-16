İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8563
  • EURO
    6,5427
  • ALTIN
    292.891
  • BIST100
    122290
Güncel

Kayseri'de uyuşturucu operasyonuna 14 gözaltı

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

DHA16.01.2020  15:48 - Güncelleme: 16.01.2020  15:48

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 36 ekiple 14 adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramada uyuşturucu madde, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ile pompalı tüfek ve kılıç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken, diğer 8 kişi ise Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

New York Times: Ukrayna uçağı İran'a ait iki füzeyle vuruldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yunanistan fena karıştı! 'Türkiye var biz yokuz'
Yunanistan fena karıştı! 'Türkiye var biz yokuz'

Yunanistan fena karıştı! 'Türkiye var biz yokuz'

Türkiye’nin artan gücü korkuttu!
Türkiye’nin artan gücü korkuttu!

Türkiye’nin artan gücü korkuttu!

İşte Arda Turan'ın yeni takımı
İşte Arda Turan'ın yeni takımı

İşte Arda Turan'ın yeni takımı

İşte 2020 hedefleri! Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı
İşte 2020 hedefleri! Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı

İşte 2020 hedefleri! Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.