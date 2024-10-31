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Kayseri'de yangın: Mobilya fabrikası küle döndü

Melikgazi'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, ahşap ve diğer yanıcı maddelerin etkisiyle hızla yayıldı. Saat 23.00 sıralarında başlayan alevlerin fabrikanın büyük kısmını sarmasıyla büyüyen yangın yaklaşık iki saat süren müdahale sonucunda itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

DHA31 Ekim 2024 Perşembe 01:16 - Güncelleme:
Kayseri'de yangın: Mobilya fabrikası küle döndü
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Yangın, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Hasidağ Sokak'ta meydana geldi. Mobilya üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ahşap ve yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Alevler fabrikayı sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

HAYVANLAR YARALI OLARAK KURTARILDI

Öte yandan yangın sırasında fabrika içinde bulunan bir at, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılarak dışarı çıkarıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan atın üzerine, vatandaşlar tarafından battaniye örtüldü.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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