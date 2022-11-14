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Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de bir kadın ile yatalak eşinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan kocanın erkek kardeşi cinayet şüphesiyle tutuklandı.

AA14 Kasım 2022 Pazartesi 23:38 - Güncelleme:
Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
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Merkez Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9. Cadde'de üç katlı müstakil evde yaşayan yatalak hasta A.T (87) ile karısı E.T'den (73) haber alamayan yakınları polise haber verdi.

Eve giden polis ve sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi.

E.T'nin, balta ile öldürüldüğünü değerlendiren ekipler, olay sırasında evde bulunan A.T'nin kardeşi A.T'yi (76) cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Şüpheli A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Adliyesine sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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