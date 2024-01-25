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Kayseri'de yıkılan gecekonduların yerine modern konutlar inşa edildi

Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde fiziki ömrünü tamamlamış gecekonduların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konut olarak inşa edilen 1. etap 6 blok, 228 adet daire ve 12 adet dükkân hızla tamamlanıyor.

IHA25 Ocak 2024 Perşembe 11:43 - Güncelleme:
Kayseri'de yıkılan gecekonduların yerine modern konutlar inşa edildi
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Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde birçok mahallede yeni evler yapıldığını ve sosyal donatıları ile mahallelerin çehresinin değiştiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak önemli olan kentsel dönüşümde, önceliğimiz sosyal bir dönüşümdür. Rutin belediyecilik faaliyetlerimizin yanı sıra çalışmalarımızın en başında yer alan ve ihtiyaçlardan biri olan kentsel dönüşüm bizim en önem verdiğimiz çalışmalarımızdandır.

Türkiye'de en büyük kentsel dönüşüm yapan belediyelerden biriyiz. Bölgemizde en büyük kentsel dönüşüm çalışmaları, Battalgazi Mahallesi, Kazım Karabekir, Anbar ve Yıldırım Beyazıt Mahallemizde gerçekleşiyor. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde 1. etap projemiz olan 6 blok, 228 adet daire ve 12 adet dükkandan oluşan kentsel dönüşüm çalışmamız hızla tamamlanıyor. Bu bloklarda 2+1, 3+1, 4+1 daireler olacak. Yerinde dönüşüm çalışmamızla bu mahallemizin çehresi değişiyor ve yeni bir mahalle olacak. Kentsel dönüşüm alanında yeni okullar, yollar, parklar ve ibadethaneler yaptık. İnşallah buradaki bloklarımızı hızla tamamlayıp haziran ayı gibi teslim etmeyi planlıyoruz. İlçemize ve Kayseri'mize hayırlı olsun" dedi.

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