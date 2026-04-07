Kayseri'deki cinayet davasında gergin bekleyiş! Kardeşlerin yargılanması sürüyor

Kayseri'de 18 Ocak 2025 tarihinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki E.Ç.'nin ölümüyle ilgili M.Ü. ve M.A.Ü. kardeşlerin yargılanmasına Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar M.Ü. ve M.A.Ü. ile sanıkların tutuksuz yargılanan babaları A.Ü. ile olayda hayatını kaybeden E.Ç.'nin yakınları katıldı.

Duruşmada dinlenen tutuksuz sanık A.Ü., suçlamaları kabul etmedi. M.Ü. ve M.A.Ü. ise önceki duruşmadaki ifadelerini tekrar ederek, kendilerine ateş edildiğini ve kendilerini savunmaya çalıştıklarını dile getirdiler.

E.Ç.'nin yakınları ise sanıkların en üst düzeyden yargılanmasını talep etti.

Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı haziran ayına erteledi.