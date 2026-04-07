İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6183
  • EURO
    51,6664
  • ALTIN
    6644.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Kayseri'deki cinayet davasında gergin bekleyiş! Kardeşlerin yargılanması sürüyor

Kayseri'de 19 yaşındaki E.Ç.'nin hayatını kaybettiği kanlı kavgaya ilişkin açılan davada, sanık kardeşlerin yargılanmasına devam edildi. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar M.Ü. ve M.A.Ü. kendilerini savunduklarını iddia ederken, maktul yakınları sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti.

IHA7 Nisan 2026 Salı 17:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki E.Ç.'nin öldürülmesiyle ilgili yargılanan kardeşler M.Ü. ve M.A.Ü.'nün yargılanmasına Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Kayseri'de 18 Ocak 2025 tarihinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki E.Ç.'nin ölümüyle ilgili M.Ü. ve M.A.Ü. kardeşlerin yargılanmasına Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar M.Ü. ve M.A.Ü. ile sanıkların tutuksuz yargılanan babaları A.Ü. ile olayda hayatını kaybeden E.Ç.'nin yakınları katıldı.

Duruşmada dinlenen tutuksuz sanık A.Ü., suçlamaları kabul etmedi. M.Ü. ve M.A.Ü. ise önceki duruşmadaki ifadelerini tekrar ederek, kendilerine ateş edildiğini ve kendilerini savunmaya çalıştıklarını dile getirdiler.

E.Ç.'nin yakınları ise sanıkların en üst düzeyden yargılanmasını talep etti.

Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı haziran ayına erteledi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.