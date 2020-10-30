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Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu kalleş saldırıyla ilgili flaş gelişmesi! 3 şüpheli gözaltında...

Kayseri'de PKK'lı teröristlerce 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3 şüpheli gözaltına alındı.

30 Ekim 2020 Cuma 13:09 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 13:15
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Kayseri'de PKK'lı teröristlerce 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3 şüpheli gözaltına alındı.

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