Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu kalleş saldırıyla ilgili flaş gelişmesi! 3 şüpheli gözaltında...
Kayseri'de PKK'lı teröristlerce 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3 şüpheli gözaltına alındı.
30 Ekim 2020 Cuma 13:09 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 13:15
Kayseri'de PKK'lı teröristlerce 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54'ünün de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Diyarbakır'da 3 şüpheli gözaltına alındı.