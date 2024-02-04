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Kayseri'deki mega projenin ilk yolcuları karşılandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı'nı yeni terminal binasında ilk yolcuları karşıladı.

IHA4 Şubat 2024 Pazar 10:30 - Güncelleme:
Kayseri'deki mega projenin ilk yolcuları karşılandı
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan ve 23.15'te Kayseri'ye inen uçak yolcularını karşılayan Başkan Büyükkılıç, yeni havalimanını kullanan ilk 4 yolcuya günün anısına Erciyes tatili hediye etti. Büyükkılıç, "Şehrimize yakıştı. Anadolu'nun bağrındaki Kayseri'de hem Kapadokya'ya hem Erciyes Kayak Merkezi gibi bir değerimize kültürün ve gastronominin kenti Kayseri'ye güzel hizmetler vereceğine inanıyorum" dedi.

Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte önemli bir kazanım olacak ve 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen projeyi ilk günden bu yana yakından takip ederek, çalışmalara destek oldu. Hizmete açılan Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binasında ilk yolcuları karşılayan Başkan Büyükkılıç, binada incelemelerde bulunarak son duruma ilişkin yetkililerden bilgi de aldı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: "ŞEHRİMİZE YAKIŞTI"

Başkan Büyükkılıç, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Anadolu'nun incisi Kayseri'ye Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın çok yakıştığını ve nice hizmetler vereceğini ifade etti. Kayseri'ye yakışan projelerle vatandaşları buluşturmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti: "

Kısacası ortaya bir ürün çıktı ama şehrimize yakıştı. Anadolu'nun bağrındaki Kayseri'de hem Kapadokya'ya hem Erciyes Kayak Merkezi gibi bir değerimize kültürün ve gastronominin kenti Kayseri'ye güzel hizmetler vereceğine inanıyorum. Havalimanımızın, bu terminal binası yapılmadan önce yaklaşık 2 milyonun üzerinde kapasitesi vardı. Yeni terminal binasıyla bu sayı 6 milyona, hatta zorlanırsa 8 milyona erişebilecek. 6 tane körük ile malumunuz burada yolcularımızın gideceği ve uçağa bineceği boyut söz konusu. Ve yine 7'nci uçağın park edeceği büyük bir alan söz konusu 19 tane de uçağın park edeceği bir ortam söz konusu. Bütün bunların yanında yolcularımız otoparka girdikten sonra hiçbir sıkıntı yaşamadan içeriye geliyor. Uçağına biniyor. Otoparkımız 4 katlı. 640 araçlık bir kapasitesi mevcut. Güzel bir sonuç. Hakikaten heyecanlıyız ve keyifliyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte sayın cumhurbaşkanımızın Kayseri'ye olan teveccühü ile Kayserimizi vatandaşlarımıza yakışan projelerle vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz"

BAŞKAN'DAN ERCİYES TATİLİ HEDİYESİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan ve 23.15'te Kayseri Havalimanı'na inen uçakta bulunan yolculardan yeni terminal binasına ilk giren 4 yolcuya günün anısına Erciyes tatili hediye eden Başkan Büyükkılıç, Koreli yolcularla da yakından ilgilendi. Yeni terminal binasını çok beğendiklerini dile getiren yolcular da ilgisi ve samimiyetinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

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