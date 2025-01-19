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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i firari hükümlü 4 kişi gözaltına alındı.

AA19 Ocak 2025 Pazar 17:48 - Güncelleme:
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 22,60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda M.E. (34), E.E. (27), M.E. (25) ile M.D. (41) gözaltına alındı.

"Yağma" suçundan 22 yıl 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen M.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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