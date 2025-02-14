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Kayyum sonrası gerçek ortaya çıktı! Gizlice işe aldıkları kişilerin terör faaliyetleri tespit edildi

Siirt Belediyesi bünyesindeki şirketlerde yakın zamanda işe başlatılan 36 kişinin sözleşmelerinin, usulsüz olduğu gerekçesiyle sona erdirildiği açıklanırken, söz konusu kişilerin terör faaliyetleriyle iltisaklı oldukları, adli suç kayıtlarının bulunduğu ve bir kısmının da adli makamlarca soruşturmalarının devam ettiği bildirildi.

AA14 Şubat 2025 Cuma 20:52 - Güncelleme:
Kayyum sonrası gerçek ortaya çıktı! Gizlice işe aldıkları kişilerin terör faaliyetleri tespit edildi
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İçişleri Bakanlığınca 29 Ocak'ta görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye bünyesindeki şirketlerde yakın zamanda işe alınan 36 kişinin işe alım süreçlerinde usulsüzlük yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin işe alımında "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar"a uyulmadığı ifade edilen açıklamada, bu süreçte "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulmadan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) personel işe alım ilanı bildirimi yapılmadan işe alımlarının usulsüz olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

TERÖR FAALİYETLERİYLE İLTİSAKLI OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Tespit edilen usulsüzlüklerden dolayı 36 kişinin sözleşmelerinin feshedildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşe alınan kişilerin terör faaliyetleriyle iltisaklı oldukları, adli suç kayıtlarının bulunduğu ve bir kısmının da adli makamlarca soruşturmalarının devam ettiği tespit edilmiştir. Sözleşmesi feshedilen personelin bir kısmının terörle iltisaklı olduğundan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile daha önce işten çıkarıldıkları, açmış oldukları dava neticesinde de davayı kaybetmiş olmalarına rağmen yeniden işe alındıkları tespit edilmiştir."

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