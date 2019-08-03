Çanakkale ve Balıkesir sınırları içerinde yer alan Kaz Dağları’nın eski ismi İda Dağı’dır. Kaz Dağları nerede? Kaz Dağları'na nasıl gidilir? soruları gündemin en trend başlıkları arasında ye r alıyor. Doğuda Eybek Dağı, batıda Dede Dağı, ortada Kaz Dağı, kuzeydoğuda Kocakatran ve Gürgen Dağı’ndan oluşuyor. Kaz Dağları’nın en yüksek tepesi Karataş Tepesi olmakla birlikte yüksekliği yaklaşık 1.774 metre olarak karşımıza çıkıyor. Güneyi Edremit Körfezi ile çevrili olan Kaz Dağları kuzeyinde Kara Menderes Çayı, batısında Altınoluk, doğusunda Zeytinli Çayı yer alır. Kaz Dağları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

KAZ DAĞLARI NEREDE?

Kazdağı eski ismiyle İda Dağı, Anadolu'nun kuzeybatısında bulunan, Biga yarımadasının en yüksek dağı. Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi'ni birbirinden ayıran Kazdağları, Çanakkale ve Balıkesir sınırları içinde yer alıyor.

Edremit Körfezi'nin kuzeyini takiben, kuzey doğu yönünde yaklaşık 70 km. uzunluğunda olan Kazdağları, batıda Dede Dağı, ortada Kazdağı, doğuda Eybek Dağı, kuzeydoğuda Gürgen, Kocakatran, Küçükkatran ve Susuz Dağları'ndan meydana geliyor.

70 km'lik Kazdağları zincirinin ortasında bulunan Kazdağı’nın, güneyi Edremit Körfezi, doğusu Zeytinli Çayı, kuzeyi Kara Menderes Çayı, batısı Altınoluk ile çevrili. 21 452 hektarlık alanı milli park ilan edilen bölgenin park kısmı Balıkesir iline bağlı Edremit ilçesi sınırları içinde kalıyor.

Biga Yarımadası üzerinde Edremit Körfezi'nin kuzey kıyısını takiben 70 km uzanan Kazdağı, batıda Ege Denizi boyunca ve kuzeyde Marmara Denizi'ne doğru, araya nehirleri ve vadileri alarak ilerliyor. Karataş Tepesi 1774 metre ile Kazdağı'nın zirvesini oluşturuyor. Onu 1767 metre ile Babadağı Tepesi ve 1726 metre ile Sarıkız Tepesi izliyor. Üçü de Türkmenlerin “Cılbak” olarak isimlendirdiği ağaçsız bir kütlenin üzerinde bulunuyor.

KAZ DAĞLARI'NA NASIL GİDİLİR?

Oksijen miktarı bakımından dünyanın en zengin bölgelerinden biri olarak gösterilen Kaz Dağları’na ulaşım için birden fazla seçenek bulunuyor. İstanbul - Kaz Dağları arası 497 kilometredir ve özel aracınız ile yolculuk yaklaşık 7 saat sürüyor. İzmir - Kaz Dağları arasındaki mesafe 218 kilometredir ve yol ortalama 3 saattir. Ankara - Kaz Dağları arası 650 kilometre olmakla birlikte aracınızla yaklaşık 8 saatte bölgeye ulaşabilirsiniz. Balıkesir - Kaz Dağları arası ise 107 kilometredir ve yolculuk ortalama 1 saat 20 dakika sürer.