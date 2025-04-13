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Kaza alanına başka araç daldı! Ölü ve yaralılar var

Bayrampaşa'da iki aracın karıştığı kazaya yardım etmek için duran bir otomobil ve motosiklete, kazayı fark etmeyen başka bir araç çarptı. Maddi hasarlı ilk kazadan sonra gerçekleşen ikinci kazada 2 kişi hayatını hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

IHA13 Nisan 2025 Pazar 07:02 - Güncelleme:
Kaza alanına başka araç daldı! Ölü ve yaralılar var
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Kaza, saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Sağmalcılar O-3 TEM Otobanı Esenler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.I. yönetimindeki cip, araca çarptı. Kaza yapan araçlara yardım etmek için 34 MTC 254 plakalı Opel marka otomobil ve A.S. yönetimindeki motosiklet kaza alanında durdu. Kazaya karışan taraflar ve yardım etmek için duran kişiler kaza alanındayken başka bir araç, bölgeyi fark etmeyerek kaza alanına daldı. Gerçekleşen ikinci kaza sonrası motosiklet sürücüsü A.S. ve cip sürücüsü F.I. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kazaya sebebiyet veren sürücü dahil yaralanan 4 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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