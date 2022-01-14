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Kaza geçiren vatandaşın yardımına yoldan geçen hemşire koştu

Gaziantep'te, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yayaya, özel halk otobüsü çarptı. Yaralıya kaza yerinden tesadüfen geçen hemşire, ilk müdahaleyi yaptı.

DHA14 Ocak 2022 Cuma 14:57 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 14:57
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Kaza, öğle saatlerinde, Alaybey Mahallesi'nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen, ismi öğrenilemeyen kişiye, seyir halindeki 27 H 0077 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Yola savrulan yaralıya, kaza yerinden tesadüfen geçen hemşire tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı, daha sonra ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özel halk otobüsünün ismi açıklanmayan sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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