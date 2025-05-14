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Kaza sırasında olay yerini terk eden sürücü yandı... Yeni düzenleme yolda!

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu başkanlığında, trafik kurallarına uymayan sürücülere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı. Hazırlanan kanun teklifiyle, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
Kaza sırasında olay yerini terk eden sürücü yandı... Yeni düzenleme yolda!
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AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifiyle, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu başkanlığında, trafik kurallarına uymayan sürücülere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.

Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklifle, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliklere gidilecek.

Teklife göre, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapanlara, hatalı şerit değiştirenlere, dönüş kurallarına uymayanlara verilen idari para cezaları yükseltilecek.

Maddi hasarlı, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zorunluluk dışında olay yerinden ayrılanlara uygulanan idari para cezası 46 bin liraya çıkarılacak.

Ayrıca ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zorunluluk dışında izin almadan olay yerinden ayrılan sürücüler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak, sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Seyir halinde cep telefonu ve haberleşme araçları kullanan sürücülere uygulanan idari para cezası 5 bin liraya yükseltilecek. Bu kapsamda son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 1 yıl içinde bu kuralın ikinci defa ihlal edilmesi halinde sürücülere 10 bin lira idari para cezası verilecek.

Ayrıca son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 1 yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası verilecek, sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

Ehliyetsiz araç kullananlar 40 bin lira, geçici olarak ehliyeti alınmasına rağmen araç kullananlar 20 bin lira, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullananlar 200 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Teklifle yük ve yolcu taşıyan araçlarda takograf, taksilerde taksimetre kullanılmasına yönelik de düzenlemelere gidilecek.

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