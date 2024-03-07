Kaza sonrası oğluyla Mısır'a kaçan Eylem Tok'tan pişkin savunma: Yine olsa aynısını yaparım

İstanbul'da trafik kazasında bir kişiyi öldüren, 4 kişiyi yaralayan ve Mısır'a kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. ile annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Tok'tan yeni açıklama geldi.

Star Ana Haber'e açıklamalarda bulunan Eylem Tok, oğlunu kaçırmadığını öne sürdü. "Aynı şeyi bugün olsa yine yapacağını" söyleyen Eylem Tok, oğlunun 'pırıl pırıl bir çocuk' olduğunu iddia etti.

Eylem Tok, "Bu bir kaza, kaçırmak falan yok. 17 yaşındaki pırıl pırıl bir çocuk var, ben bir anneyim. Bugün olsa yine yaparım, yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Onu ben korumak zorundayım. Ben gittiğimde de zaten hiçbir zaman tam anlamında varmadım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var, aileler yanıyor büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın" dedi.

DÖNMEK İÇİN ŞART KOŞTU

Eylem Tok, "Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Türkiye'ye oğlunuzla beraber?" sorusuna ise "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki 'kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak" yanıtını verdi.

Tok, "Çıkma sebebiniz nedir Mısır'a?" sorusuna ise, "Asla ve asla çıkarken bir ölü olduğunu bilmiyordum, bilsem çıkar mıyım?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana gelmişti. 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuştu..

Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalışmış, diğerleri ise arızalanan motorla ilgilenmişti. O sırada aynı yönde seyir halinde olan T.C.(16)'nin yönetimindeki cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düşmüştü. Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralanmıştı.

MISIR'A KAÇTIKLARI BELİRLENMİŞTİ

Kazadan sonra T.C'nin annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen yazar Eylem Tok'u oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edilmişti. Kazaya karışan cip ise olay yerinde bırakılmıştı.

Polisin çalışması sonucu, anne Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T. C.'yi de alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıkları belirlenmişti.