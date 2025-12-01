İSTANBUL 13°C / 7°C
  • Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Katil doktor intihar etti
Güncel

Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Katil doktor intihar etti

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada anne ile 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetmiş, olaya kaza süsü veren Dr. Serdar Kıyak ise tutuklanmıştı. Bafra Kapalı Cezaevinde kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan katil doktor sevk edildiği Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'nda da intihar etti.

1 Aralık 2025 Pazartesi 11:51
ABONE OL

Olay, 12.09.2025 tarihinde Samsun'un Bafra ilçesi Asarkale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri'ne uçtu.

"OĞLUM" DİYE FERYAT ETMİŞTİ

Araçtan atlamayı başaran Serdar Kıyak, hafif yaralı olarak kurtuldu. Ancak araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocukları otomobille birlikte suya gömüldü. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye dalgıcı tarafından anne ve çocuğun cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Diğer gün anne ve oğlu son yolcuğuna uğurlanmış, cenaze töreninde baba Serdar Kıyak bebeğinin battaniyesine sarılarak ağlamış ve "Oğlum" diye feryat etmişti.

KATİL DOKTOR İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından ekiplerin yaptığı inceleme ve soruşturma neticesinde, gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak'ın 16 Eylül 2025 günü çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti. Tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevine gönderilen Kıyak, kendini asarak intihara teşebbüs etmesinin ardından Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Kıyak, Elazığ'daki cezaevinde intihar etti.

