  ''Kaza var'' ihbarına gitti: Yaralı kuryeyi görünce dondu kaldı
Güncel

''Kaza var'' ihbarına gitti: Yaralı kuryeyi görünce dondu kaldı

Bursa'da meydana gelen kazanın ardından olay yerine gelen trafik polisi ise kaza yapan kuryelerden birinin babası çıktı. Oğlunu yerde yaralı halde gören polis memuru büyük bir şok ve endişe yaşadı.

8 Aralık 2025 Pazartesi 09:38
''Kaza var'' ihbarına gitti: Yaralı kuryeyi görünce dondu kaldı
Bursa'nın işlek noktalarından FSM Bulvarı'nda 34 STR 17 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Satır, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak yoluna devam etti. Bu sırada geçiş yapan 16 BTV 715 plakalı motosiklet sürücüsü İsa Uzun'a çarpan Satır'ın aracı savruldu. Arkadan gelen 16 BVP 441 plakalı motosiklet sürücüsü Muhammet Akdağ da otomobilin arka yan kısmına çarparak durabildi.

Kazada 16 BTV 715 plakalı motosikletin sürücüsü Uzun hafif yaralandı. Bilinci açık olan Uzun, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 16 BVP 441 plakalı motosikletin sürücüsü Akdağ da yaralandı. O anlar kuryenin arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerindeki en dikkat çekici an ise trafik ekiplerinin bölgeye ulaşmasıyla yaşandı. İnceleme yapmak için gelen trafik polisi, yaralı motosikletlilerden birinin kendi oğlu olduğunu görünce büyük bir üzüntü yaşadı. Yaralı kuryenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis memuru sağlık ekiplerinin müdahalesini endişeyle takip etti.

