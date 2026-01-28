İSTANBUL 13°C / 11°C
28 Ocak 2026 Çarşamba
  Kaza yapan alkollü sürücüden şaşırtan savunma: Direksiyonu eşim kırdı
Güncel

Kaza yapan alkollü sürücüden şaşırtan savunma: Direksiyonu eşim kırdı

Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü kazada yaralanan eşini suçladı. Kazada 2.07 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, 'Eşimle kavga ettik, direksiyonu kırdı' dedi.

İHA28 Ocak 2026 Çarşamba 10:10
Kaza yapan alkollü sürücüden şaşırtan savunma: Direksiyonu eşim kırdı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2.07 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, "Eşimle kavga ettik, direksiyonu kırdı, kaza yaptık" dedi. Kazada sürücünün eşi yaralanırken, sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil sürücünün kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücünün eşi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücüye yapılan alkol testinde 2.07 promil alkollü olduğu belirlendi. Basın mensuplarına konuşan sürücü, yaptığı kazada eşini suçlayıp, "Eşimle kavga ettik, direksiyonu kırdı" dedi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

