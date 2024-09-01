İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2024 Pazar / 27 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0819
  • EURO
    37,67
  • ALTIN
    2742.2
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kaza yapan İETT otobüsü D-100 trafiğini felç etti
Güncel

Kaza yapan İETT otobüsü D-100 trafiğini felç etti

Avcılar'da yolcusu bulunmayan İETT otobüsünün kaza yapması nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

AA1 Eylül 2024 Pazar 13:06 - Güncelleme:
Kaza yapan İETT otobüsü D-100 trafiğini felç etti
ABONE OL

Kara yolunun Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan 34 HO 1954 plakalı, içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yağış dolayısıyla kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Direk refüje devrilirken, kazanın etkisiyle savrulan otobüsün yan dönmesiyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, ekipler aracı kaldırmak için çalışma başlattı.

Otobüsün kaldırılmasının ardından D-100 kara yolu Edirne istikameti yeniden trafiğe açıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.