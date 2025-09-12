Kaza yapan otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Atatürk Bulvarı'nda seyreden V.E. idaresindeki 03 AGM 789 plakalı otomobil, refüje çarparak savruldu. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçen Serpil Özkan (52), Selin Ç. (21) ve Sude B'ye (21) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Serpil Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aynı hastaneye götürülen Selin Ç. ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Sude B'nin ise tedavisi sürüyor.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü V.E. emniyete götürüldü.