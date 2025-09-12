İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2025 Cuma / 20 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3605
  • EURO
    48,6278
  • ALTIN
    4856.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kaza yapan otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Güncel

Kaza yapan otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaza sonrası savrulan otomobilin çarptığı 3 kişiden 1'i öldü, 2'si yaralandı.

AA12 Eylül 2025 Cuma 09:35 - Güncelleme:
Kaza yapan otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 2 yaralı
ABONE OL

Atatürk Bulvarı'nda seyreden V.E. idaresindeki 03 AGM 789 plakalı otomobil, refüje çarparak savruldu. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçen Serpil Özkan (52), Selin Ç. (21) ve Sude B'ye (21) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Serpil Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastaneye götürülen Selin Ç. ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Sude B'nin ise tedavisi sürüyor.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü V.E. emniyete götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.