Kaza yapan otomobille hastaneye gittiler
Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre; Erbaa D-100 Karayolu Değirmenli Köyü yakınlarında Orhan Karabulut idaresindeki 66 DV 321 plakalı otomobil bir benzin istasyonundan çıkan Bünyamin Başak (48) idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 15-20 metre araç üzerinde sürüklenen motosiklet sürücüsü yol kenarındaki tarlaya savruldu.
Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 yolcu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdikten sonra kaza yapan araçla olay yerine yakın bulunan Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine gitti.
Kaza mahalline sevk edilen sağlık ekipleri motosiklet sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli ve 3 çocuk babasının cenazesi hastane morguna kaldırılırken, acı haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.
Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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