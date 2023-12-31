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Kaza yapan sürücünün yardıma gelenlerden isteği hayrete düşürdü

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, yardıma gelen gençlerden sigara istedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA31 Aralık 2023 Pazar 01:01 - Güncelleme:
Kaza yapan sürücünün yardıma gelenlerden isteği hayrete düşürdü
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Kaza, Milli İrade Caddesi Türbe kavşağında meydana geldi. 50 ABJ 405 plakalı otomobil sürücüsü Levent Ç., Saatçi Hoca Caddesinde seyir halindeyken Türbe kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anında kaldırımda arkadaşlarını bekleyen gençler, kaza yapan sürücüye yardım etmek istedi. Alkollü olduğu belirtilen yaralı sürücü, kendisini araçtan çıkartan gençlerden ilk olarak sigara istedi. Olayı gören gençlerden birisi, "Biz kazayı gördük. Abi oradan gelirken bir anda buraya uçtu. Biz de ne oldu abi bir şey var mı diye indik. Biz ilk önce öldü zannettik. Aşağıya inince bir sigara verin de kendime geleyim dedi. Alkollüydü, ayakta duramıyordu" dedi.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün, daha öncede 2 defa alkollü araç kullanmaktan ceza yediği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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