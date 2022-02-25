İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2022 Cuma / 24 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kaza yapan TIR yolu kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu
Güncel

Kaza yapan TIR yolu kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kütahya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yolu kapattı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapanırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

DHA25 Şubat 2022 Cuma 02:56 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 02:57
ABONE OL

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 44'üncü kilometresinde meydana geldi.

Kütahya'ya gelen 50 LE 091 plakalı TIR'ın sürücüsü F.S., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek makas attı.

Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapandı.

İhbar üzerine, kaza yerine trafik polisi, sağlık ekibi ve karayolu ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemlerini alırken, karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

TIR, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından iş makinesi yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.