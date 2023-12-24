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Kaza yaptı, basın mensuplarına saldırdı: Kadıköy'de skandal olay

Kadıköy'de alkollü sürücü kaza yapınca kazayı çeken basın mensuplarına saldırdı.

İHA24 Aralık 2023 Pazar 06:29 - Güncelleme:
Kaza yaptı, basın mensuplarına saldırdı: Kadıköy'de skandal olay
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Kadıköy'de alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı, ardından da köprünün üzerinde asılı kaldı. Kaza yapan alkollü sürücü kazayı çekmek için olay yerine giden basın mensuplarına saldırdı.

Olay, saat 03.30 sırlarından İstanbul Kadıköy ilçesi, D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen Mercedes marka 34 GJJ 599 plakalı alkollü araç sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından da köprünün üzerinde asılı kaldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Kazayı yapan alkollü sürücü olayı haberleştirmek için olay yerine giden basın mensuplarına saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri alkolü sürücüyü ve yanındaki arkadaşını ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

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