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Kazada baba öldü, kızı yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde minibüsle motosiklet çarpışırken motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada sürücünün kızı da yaralandı.

IHA14 Şubat 2020 Cuma14:00 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 14:00

Edinilen bilgiye göre, kaza Çivril’in Gürpınar Mahallesi Uşak Caddesi’nde meydana geldi. Özcan Kırnatı (55) idaresinde motosiklet ile Fuat Akşehirli (50) idaresindeki minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kırnatı ve kızı Sevilay Yavuz (26) yola savruldu. Minibüs sürücüsü Fuat Akşehirli’nin polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Kırnatı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kızı Yavuz’un kazada bacağının kırıldığı ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Kırnatı’nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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