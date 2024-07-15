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Kazada oğlunu kaybeden anne hastanede yaşamını yitirdi

Çorum'un Alaca ilçesinde cipin dere yatağına devrildiği kazada oğlu ölen, kendisi de yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:50 - Güncelleme:
Kazada oğlunu kaybeden anne hastanede yaşamını yitirdi
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Çorum-Yozgat kara yolunda oğlu uzman çavuş Murat Demirci'nin (24) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Kamile Babaieva (48), tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı kazada yaralanan Tülay Basım'ın tedavisi ise sürüyor.

Alaca ilçesinde 12 Temmuz'da Murat Demirci idaresindeki 16 AFN 657 plakalı cip Çorum-Yozgat kara yolu Elicek mevkisinde dere yatağına devrilmişti. Kazada sürücü yaşamını yitirmiş, araçta bulunan ve yaralanan annesi Kamile Babaieva ile Basım hastaneye kaldırılmıştı.

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