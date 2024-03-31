Kazada ölen 4 kişiyle ilgili kahreden detay

Kaza, dün İstanbul- Samsun kara yolu Çerkeş Göynükçukuru köyü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Adem (55), arızalanan 16 ADB 879 plakalı otomobilini yol kenarına çekti. Adem'in ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekibi yol güvenliği için çalışma yaparken, bu sırada aynı yöne giden yabancı uyruklu S.N. yönetimindeki mutfak eşyası yüklü TIR, otomobilin üzerine devrildi. Kazada Mehmet Adem ile babası Abdurrahman Adem (77), annesi Tokezban Adem ve kız kardeşi Yurdagül Davan (40) hayatını kaybetti.

Kazada, Gürcistan plakalı TIR'ın şoförü S.N. ile yol güvenliği almak için kaza yerinde bulunan Çerkeş Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisleri D.G. ve B.K. ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından TIR şoförü Çerkeş Devlet Hastanesi'ne, trafik polisleri ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Adem ailesinin Bursa'dan oy kullanmak için memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesine gelmek için yola çıktıları belirtildi. Aile bireylerinin cenazeleri, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak ilçeye getirildi. Alankent Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından 4 kişi, aynı mahalledeki aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.