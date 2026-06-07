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  • Kazadan sonra Kelkit Çayı'nda kayboldu! 10 gündür aranıyor
Güncel

Kazadan sonra Kelkit Çayı'nda kayboldu! 10 gündür aranıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan gencin bulunması için arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor.

AA7 Haziran 2026 Pazar 15:27 - Güncelleme:
Kazadan sonra Kelkit Çayı'nda kayboldu! 10 gündür aranıyor
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İlçe merkezindeki Park Vadi yakınları Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yaparken suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak'ın (22) bulunması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Çalışmalara AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden 161 personel, 6 dron, 37 araç ve 8 bot ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve polis dalgıç ekibi katılıyor.

Parlak'ın bulunması için dalgıçlar suda, diğer ekipler de kıyıda arama yapıyor.

Arama çalışmalarını, kayıp kişinin ailesi de takip ediyor.

İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale (26) ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Oğuz Kale'nin cesedi, 3 Haziran'da suya düştükleri noktadan 13 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

  • Kelkit Çayı
  • arama çalışmaları
  • Erbaa ilçesi

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