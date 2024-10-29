Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını kutladı.

Cumhuriyet Bayramının Türkiye için ayrı önem taşıdığını, birliği ile ilerlemesinin sembolü olduğunu vurgulayan Tokayev, Astana ile Ankara arasındaki stratejik işbirliğinin ortak çabalar yoluyla iki ülkenin yararına güçlenmeye devam edeceğine olan güvenini dile getirdi.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevinde başarılar, kardeş Türk halkına da refah diledi.