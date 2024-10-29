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  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

AA29 Ekim 2024 Salı 16:23 - Güncelleme:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi
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Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını kutladı.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Cumhuriyet Bayramının Türkiye için ayrı önem taşıdığını, birliği ile ilerlemesinin sembolü olduğunu vurgulayan Tokayev, Astana ile Ankara arasındaki stratejik işbirliğinin ortak çabalar yoluyla iki ülkenin yararına güçlenmeye devam edeceğine olan güvenini dile getirdi.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevinde başarılar, kardeş Türk halkına da refah diledi.

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