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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana'da temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 20:07 - Güncelleme:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti
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Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev ve Güler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliği konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmede, Kazakistan ile Türkiye arasında ilişkilerin ikili ve çok taraflı olarak tüm yönüyle geliştiğini söyledi.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en iyi dileklerini ileterek, Kazakistan ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklığın daha da güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Bakan Güler ise ata yurt Kazakistan'da sıcak karşılama için teşekkür ederek, Türkiye'nin Kazakistan ile ilişkilerini güven ve karşılıklı destek ruhuyla daha da derinleştirmede kararlı olduğunun altını çizdi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Kazakistan'ın bölgesel ve uluslararası sorunların çözümüne yönelik çabalarını son derece takdir ettiklerini belirtti.

  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
  • Bakan Güler

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