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Güncel

Kazakistan ve Türkiye kardeşlik korusu büyüyor

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da geçen yıl açılan 'Kazakistan ve Türkiye kardeşlik korusunda' iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılı vesilesiyle 30 ağaç dikildi.

AA1 Haziran 2022 Çarşamba 11:29 - Güncelleme:
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Geçen yıl, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla Nur Sultan'daki Cumhurbaşkanlığı Parkı'nda açılan koru, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğinin destekleriyle büyümeye devam ediyor.

Bu kapsamda koruda iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılı vesilesiyle ağaç dikme töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Özel Talimatlar Büyükelçisi ve Genel Müdür Yercan Mukaşev'in yanı sıra Almatı İlçe Valiliği yetkilileri ve Büyükelçilik çalışanları katıldı.

Ekici, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün yine diplomatik ilişkilerimizin 30. yılını kutlama faaliyetleri çerçevesinde buradaki Türk firmalarının desteğiyle 30 ağaç daha diktik." dedi.

Ekici, son dönemde üst ziyaretler sayesinde iki kardeş ülke arasındaki ilişkiler ile iş birliğinin giderek geliştiğine dikkati çekerek, "Bu kardeşliği ve dostluğu, ebedi kılmak bizim için önemli. Bundan sonra oluşturduğumuz bu koruyu her yıl ağaç dikmek suretiyle büyüteceğiz. Ümit ediyorum, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik, ağaçlar gibi ebedi yaşar." ifadesini kullandı.

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