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  • Kazakistan'da düşen uçağın 3 gün önce Trabzon Havalimanını pas geçtiği ortaya çıktı
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Kazakistan'da düşen uçağın 3 gün önce Trabzon Havalimanını pas geçtiği ortaya çıktı

Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer E190AR tipi uçağın, 3 gün önce Bakü - Trabzon seferini yaparken Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pisti pas geçtiği, pilotun ikinci denemesinde inişini başarılı bir şekilde tamamladığı ortaya çıktı.

DHA25 Aralık 2024 Çarşamba 21:34 - Güncelleme:
Kazakistan'da düşen uçağın 3 gün önce Trabzon Havalimanını pas geçtiği ortaya çıktı
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Azerbaycan Havayolları'na ait 4K-AZ65 kuyruk tescilli Embraer E190AR tipi uçak Grozni'deki sis nedeniyle rota değişikliği yaptıktan sonra, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 38 kişinin öldüğünü bildirdi. Azerbaycanlı yetkililer ise, kazanın nedeninin kuş sürüsüne çarpma olabileceğini bildirdi.

PİLOT İKİNCİ DENEMEDE UÇAĞI İNDİREBİLDİ

Kazakistan'da düşen uçağın 22 Aralık'ta Bakü - Trabzon seferi için tahsis edildiği ortaya çıktı. J28047 sefer sayısı ile Bakü'den Trabzon'a gelen uçağın, radar kayıtlarına göre Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pisti pas geçtiği, pilotun ikinci denemede uçağı indirebildiği belirlendi.

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