Kazakistan'da keşfedildi! Oğuzlar dönemine ait

Kazakistan Milli Müzesi'nde, "Oğuz Bozkır Kültürünün İzleri" isimli uluslararası sergi açıldı.

Türk devletlerinden davetlilerin katıldığı açılış törenine, müzenin yerli ve yabancı ziyaretçileri de yoğun ilgi gösterdi.

Sergide Kazakistan'ın güneyindeki Seyhun Irmağı civarında yer alan kadim Oğuz kentlerinde yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucu keşfedilen 120'den fazla tarihi eser yer aldı.

Kızılorda Eyaleti Bölge Tarih Müzesi Uzmanı Ashat Saylau, AA muhabirine, sergilenen eserlerin şimdiki Kazakistan topraklarında Seyhun Irmağı civarında 7. yüzyıl ile 11. yüzyıl arasında yaşayan Oğuz Türklerinin kültürel mirası hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Saylau, özellikle sergide sunulan medeni paraların Oğuzların devlet anlayışını ortaya koyarken çeşitli formlarda tasarlanan seramik eşyaların ise onların dünya tanımını anlattığını belirterek, "Oğuzlar, Seyhun Irmağı'nın aşağı kısmında yerleşik medeniyeti oluşturdular. Özellikle yüksek kalelerle çevrili kentler inşa ettiler. Aslında Altın Orda devrinin gelişmiş Jankent, Sığanak ve Jent gibi kentlerin temellerini Oğuzlar oluşturdu." dedi.

Ashat Saylau, halihazırda Oğuzların kadim kenti Jankent'te arkeolojik kazı çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Serginin açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Kazakistan Milli Müzesi'nde açılan Oğuzların sergisinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Malumunuz Oğuzlar, Orta Asya'dan Anadolu'ya, Suriye ve Irak da dahil olmak üzere pek çok alana yayılmış atalarımızdır. Bizlerin kökleri Oğuzlara dayanıyor. Bugün müzede Oğuzlar'a ait arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan eserler sergileniyor. Bu bağlamda Kazakistan Milli Müzesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönültaş, serginin, gelecek nesillere bunun gibi ortak kültürel mirası aktarmak açısından önemli olduğunu vurguladı.

TÜRKSOY Müzeler Birliği Genel Koordinatörü Dr. Barış Cavid Mövsümlü de kuruldukları 2022'den bu yana Türk dünyasındaki müze faaliyetlerini bir araya getirmek ve geliştirmek için büyük bir çaba gösterdiklerini belirtti.

Mövsümlü, böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliklerinden dolayı Kazakistan Milli Müzesi Müdürü Berik Abdigaliuly'e teşekkür etti.

Açılış töreni sonrası Oğuzların bozkırdaki kültürel mirasına ilişkin bilimsel seminer de düzenlendi.

Sergi, 25 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık kalacak.