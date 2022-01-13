AA 13 Ocak 2022 Perşembe 19:56 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 19:56

Destici ile Saparbekuly, parti genel merkezinde basına kapalı yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Saparbekuly, Kazakistan'daki olaylara ilişkin bilgi kirliliği içerisinde, doğru haberi ilk ağızdan BBP Genel Başkanı Destici'ye vermek istediğini söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Kazakistan halkı ve devletin bekası adına anayasal düzenin sağlanmasına olan desteğinin, bir çok mecrada ifade edildiğini belirten Saparbekuly, "Dün TBMM'deki siyasi partilerin, Kazakistan halkı, devleti ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yeni dönem reformlarına olan desteklerini de gördük. Bu açıdan, kardeş Türkiye devletinin ve halkının bizim yanımızda olmasından dolayı müteşekkiriz. Bu gösterdi ki bu tip krizlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız." diye konuştu.

Ülkesinde yeni dönemin başlayacağını aktaran Büyükelçi Saparbekuly, Cumhurbaşkanı Tokayev'in, iki gün önce meclis toplantısında, Kazakistan'ın olaylardan ders çıkartarak, güvenlik, istihbarat ve sınırlardaki silahlı kuvvetlerin eksikliklerinin hızlı şekilde giderilmesine ilişkin talimatlar verdiğini hatırlattı. Saparbekuly, şöyle devam etti:

"Evet zor bir krizi atlattık. Kazakistan için bir trajediydi. Biz bunu Kazakistan halkı, devletinin çağrısına güvenerek attığı adımlar ve müttefiklerimizin, sembolik anlamda da olsa destekleriyle atlatabildik. Kazakistan Cumhurbaşkanı ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü yetkililerinin açıklamasına rağmen, Kazakistan Rus işgali altında gibi çeşitli manipülasyon haberleri maalesef yer aldı. Bugün geldiğimiz noktada, ne kadar yanlış olduğu ve bunun aslında Kazakistan'a da zarar verdiğinin altını çizmek istiyorum.

Kazakistan'da zor günlerimizde bize destek veren barış gücü çekilmeye başladı. Bugün itibariyle Rusya Federasyon barış güçleri çekiliyorlar. Cumhurbaşkanı Tokayev'in ifade ettiği gibi çekilme, en kısa sürede yani 10 günü geçmeyecek şekilde olacak. Bugün itibariyle 7 gün oldu. Kazakistan'da asayiş tamamen sağlandı. Kazakistan'ın bir çok bölgesindeki Ohal kaldırıldı. Sadece 3 şehrimiz, kırmızı bölge olarak halen statüsünü koruyor. Hayat normale yavaş yavaş dönmeye başladı. Yeni dönemde de kardeş ve stratejik partnerimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile onun siyasi parti liderleriyle iş birliğimizi devam ettireceğiz."

- "Cumhurbaşkanı Tokoyev'in önemli rolü oldu"

BBP Genel Başkanı Destici de ziyaretten dolayı Büyükelçi Saparbekuly'e teşekkür ederek, kardeş ve dost olarak tanımladığı Kazakistan'daki olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kazakistan'ın birliğine, beraberliğine, kardeşliğine ve bağımsızlığına karşı yapılmış ayaklanmayı şiddetle kınadıklarını ifade eden Destici, "Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev kendi isteğiyle görevini devretti. Kazakistan'ın büyümesi, güçlenmesi ve birliği için hep birlikte çalışmaya devam ettiklerini biliyoruz. Reform paketleriyle ilgili halkın talepleri anında karşılandı. Olayların sükunete ermesinde Cumhurbaşkanı Tokoyev'in, sağduyulu ve soğukkanlı adımlar atması burada önemli oldu. Yoksa daha farklı sonuçlarla da karşı karşıya kalınabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türk-İslam coğrafyası için çok kıymetli bir ülkedir"

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üye ülkelerin Kazakistan'a davet edilmesinin farklı yorumlara neden olduğunu aktaran BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, barış gücünün kısa bir süre içerisinde Kazakistan'ı terk edeceğini belirtti.

Kazakistan'ın Türk Devlet Teşkilatları Birliğine öncülük eden ülkelerden olduğuna işaret eden Mustafa Destici, "Kazakistan, coğrafi olarak baktığımızda dünyanın 9'uncu büyük ülkesidir. Türk ve İslam coğrafyasının da en büyük ülkesidir. Yine yeraltı ve üstü zenginlikleri açısından baktığımız zaman en büyük ülkelerden bir tanesidir. Hem dünya hem coğrafyamız hem de Türk-İslam coğrafyası için çok kıymetli bir ülkedir. Bunun için biz Kazakistan'ın tam bağımsız, güçlü ve iç huzurunu tamamen tesis etmiş bir şekilde yoluna devam etmesine dua ediyoruz ve destekliyoruz." şeklinde konuştu.