İstanbul'da artan otobüs kazaları ve güvenli ulaşım ihtiyacı üzerine toplu taşımada hız sınırına yönelik önemli bir düzenleme hayata geçirildi. İETT ve Özel Halk Otobüsleri için azami hız sınırı 70 kilometre olarak belirlenirken, uygulama yürürlüğe girdi. Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınırken, şehir genelinde toplu ulaşım araçlarını kapsayacak şekilde devreye sokuldu.

2-3 DAKİKA ETKİLEYECEK

Yeni düzenleme kapsamında İETT ve Özel Halk Otobüsleri'nin hız verileri dijital ortamda anlık olarak izlenecek. Hız sınırının aşılması durumunda otomatik ihlal raporu oluşturulacak. Şehir içi trafikte yoğunluk ve durak sıklığı nedeniyle otobüslerin çoğunlukla 30-40 kilometre hızla seyrettiği ifade ediliyor. Ancak otoyollara çıkan araçların daha yüksek hızlara ulaşabildiğini belirten yetkililer, hız sınırındaki düşüşün yolculuk süresinde ortalama 2-3 dakikalık bir fark oluşturacağını belirtiyor.

Buna karşılık kazaların azaltılması ve yolcu güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

İETT otobüsleri sık sık kazalarla gündeme geliyor.