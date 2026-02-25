İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8821
  • EURO
    51,7662
  • ALTIN
    7318.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kazaları çözemeyince hızı düşürdüler! İBB'den İETT otobüsü kararı
Güncel

Kazaları çözemeyince hızı düşürdüler! İBB'den İETT otobüsü kararı

Artan İETT kazaları sonrası İstanbul'a toplu taşımada radikal karar alındı. Toplu taşımada azami hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü. Yeni uygulama şehir genelinde toplu ulaşım araçlarını kapsayacak şekilde devreye sokuldu.

AKŞAM Gazetesi25 Şubat 2026 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
Kazaları çözemeyince hızı düşürdüler! İBB'den İETT otobüsü kararı
ABONE OL

İstanbul'da artan otobüs kazaları ve güvenli ulaşım ihtiyacı üzerine toplu taşımada hız sınırına yönelik önemli bir düzenleme hayata geçirildi. İETT ve Özel Halk Otobüsleri için azami hız sınırı 70 kilometre olarak belirlenirken, uygulama yürürlüğe girdi. Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınırken, şehir genelinde toplu ulaşım araçlarını kapsayacak şekilde devreye sokuldu.

2-3 DAKİKA ETKİLEYECEK

Yeni düzenleme kapsamında İETT ve Özel Halk Otobüsleri'nin hız verileri dijital ortamda anlık olarak izlenecek. Hız sınırının aşılması durumunda otomatik ihlal raporu oluşturulacak. Şehir içi trafikte yoğunluk ve durak sıklığı nedeniyle otobüslerin çoğunlukla 30-40 kilometre hızla seyrettiği ifade ediliyor. Ancak otoyollara çıkan araçların daha yüksek hızlara ulaşabildiğini belirten yetkililer, hız sınırındaki düşüşün yolculuk süresinde ortalama 2-3 dakikalık bir fark oluşturacağını belirtiyor.

Buna karşılık kazaların azaltılması ve yolcu güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

İETT otobüsleri sık sık kazalarla gündeme geliyor.

  • İETT kaza
  • hız sınırı
  • toplu taşıma

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.