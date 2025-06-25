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Güncel

Kazanılan belediyelerde CHP'ye soğuk duş! Partide istifa rüzgarı

CHP Gaziantep'te kan kaybetmeye devam ediyor. 2024 Yerel Seçimlerinin ardından kazandığı Karkamış ve Şehitkamil Belediye başkanlarının partilerinden istifa etmesiyle büyük bir şok yaşayan CHP'de bugün Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ceren Benli de düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini duyurdu.

IHA25 Haziran 2025 Çarşamba 15:58 - Güncelleme:
Kazanılan belediyelerde CHP'ye soğuk duş! Partide istifa rüzgarı
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CHP'nin Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ceren Benli de düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İFTİRA VE KARALAMALARDAN BIKTIRDI

Benli, düzenlediği basın toplantısında son bir yıldır yaşanan olumsuzluklar ve gerek İl ve İlçe yönetimleri gerekse Genel Merkez Yöneticilerinin olaylara seyirci kalmasının kendisini istifa noktasına getirdiğini söyledi. Ceren Benli, "Çok büyük umutlar ve hizmet aşkı ile çıktığım bu yolda ne yazık ki kendi partililerimizin iftira ve karalama kampanyalarıyla karşı karşıya bırakıldık. Bugüne kadar bu insanlara karşı mücadele vermeye çalıştık. Ancak partinin yerel ve merkez yönetimleri tarafında yalnız bırakıldık. Sorunun çözülmesine yönelik elle tutulur bir hamle göremediğim gibi gelecek günlerde de aynı tutumun devam edeceği düşüncesiyle CHP çatısı altında daha fazla hizmet ve siyaset üretemeyeceğim için partimden istifa ediyorum" dedi.

YENİ İSTİFALAR YOLDA

Ceren Benli, yaşanan olumsuzlukların önümüzdeki dönemde yeni istifaları da beraberinde getireceğini dile getirerek, "Parti yöneticileri yaşananlara ne yazık ki etkin müdahalelerde bulunamadı. Şuanda da parti içerisinde huzursuzluk devam ediyor ve yöneticilerimiz duruma sizler, bizler gibi seyirci kalıyorlar. Bence CHP seçmeni parti bu şekilde yönetilmeye devam edilirse partiden kopma ve yeni istifa haberlerini bundan sonra daha sık duyacaklar" diye konuştu.

"YOLUMA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM"

Meclis Üyesi Ceren Benli, siyasete yeni dönemde hangi partide devam edeceği yönünde iletilen soruya ise, "Şuan için bu anlamda karar vermiş değilim. Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim. Amaç ve niyet halka hizmet ise bağımsız olarak bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Ama her şartta yola birlikte çıktığım Belediye Başkanımız Sayın Umut Yılmaz'ın yanında ve destekçisiyim" diye konuştu.

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