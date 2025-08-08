İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2025 Cuma / 14 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6946
  • EURO
    47,5059
  • ALTIN
    4443.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kazanın adresi Bingöl: 10'dan fazla yaralı var

Bingöl-Elazığ karayolunda iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

IHA8 Ağustos 2025 Cuma 21:07 - Güncelleme:
Kazanın adresi Bingöl: 10'dan fazla yaralı var
ABONE OL

Bingöl'de 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Elazığ karayolu Yado Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AJ 014 ile 72 BC 936 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.