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Kazanın adresi Kastamonu: Tosya'da can pazarı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

IHA13 Haziran 2025 Cuma 21:14 - Güncelleme:
Kazanın adresi Kastamonu: Tosya'da can pazarı
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Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde plakası belirlenemeyen Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçerek 34 LR 5648 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ve 41 ARV 299 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Y.Ç., N.Ç., Y.K., Ö.K., M.E.K., A.K., Ş.T.Ö., A.Ö. ve M.Ö. yaralandı. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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