24 Eylül 2025 Çarşamba
  • Kazanın adresi Şanlıurfa: 1 ölü çok sayıda yaralı var
Kazanın adresi Şanlıurfa: 1 ölü çok sayıda yaralı var

Bozova ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

24 Eylül 2025 Çarşamba 00:30
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Damlıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, araçlardan birinde bulunan Saadet Çiftçi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan Cemal Ç., Elif Ç., Nihat Ç., Mehmet G. ile Abdurrahman G. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

