  • Kazanın şokuyla çaya atlayıp akıntıya kapıldı: Genç kız her yerde aranıyor
Güncel

Kazanın şokuyla çaya atlayıp akıntıya kapıldı: Genç kız her yerde aranıyor

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından şok geçirerek, Kelkit Çayı'na atladığı ileri sürülen 18 yaş altı kızın arama çalışmaları ikinci gününde de aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece saatlerinde Koyulhisar ilçesi Kalebaşı Tüneli çıkışında meydana geldi. U.Y. (20) idaresindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmıştı.

KAZANIN ŞOKUYLA KENDİNİ ÇAYA ATTI

Kazada araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ağır yaralandı. Araçta bulunan 18 yaş altı E.N.H. isimli kızın ise kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na atlayarak akıntıya kapıldığı ileri sürülmüş ve ihbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

GENÇ KIZ İKİ GÜNDÜR ARANIYOR

AFAD ekipleri ise son yağışlarla birlikte debisi yükselen Kelkit Çayı'nda arama çalışmalarını ikinci gününde de sürdürüyor. Ekiplerin nehir boyunca yoğun şekilde çalışma yürüttüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

