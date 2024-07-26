Kazaya karışan otomobildekileri kurtarmaya çalışırken can verdi

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Avcıkoru Mahallesi mevkiinde Şile Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Otomobildekiler yaralanırken aynı yönde ailesiyle birlikte seyir halinde olan Eyüp Özker, kazayı görüp yardım etmek için durdu. Yardım etmeye çalıştığı sırada meydana gelen başka bir kaza sonucu savrulan otomobil, Eyüp Özker'e çarptı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Eyüp Özker, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özker'in cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Ordu Fatsa'da toprağa verilecek.

Yaşanan ilk kaza anı, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobil, bariyerlere çarpıyor. Savrulan otomobil daha sonra aynı istikamette ilerleyen TIR'ın önünden geçerek yolun diğer tarafındaki bariyerlere çarpıyor.

"3 ÇOCUĞU VE KARISININ GÖZÜ ÖNÜNDE"

Eyüp Özker'in kuzeni Muhammed Ali Erpik, "Dün izin günüymüş çocuklarıyla Şile'ye denize gitmiş. Dönüşte bir kaza görmüş. Kazayı görünce kendi aracını park edip kaza mağdurlarını araç içerisinden çıkarmaya çalışırken küçük bir çocuğa yardım esnasında, çocuk kucağındayken Eyüp Özker'e arka taraftan gelen araç çarpmış. 3 çocuk babası Eyüp Özker'e çocukları ve karısının gözü önünde çarpıyor. Eyüp Özker'in kucağındaki çocuk şu anda beyin ameliyatı oluyor. Otopsi sonuçları bittikten sonra cenazeyi memleketine götüreceğiz. Normalde dün o bölgede yağışlı bir hava vardı. Muhtemelen yolun kaygan olduğu bir zamandı. Araç kullanıcıları trafik oluyor sabırsızlanıyoruz ama araçlar yolu boş gördüğü zamanda kontrolsüz bir sürat yapıyorlar. Tamamen bundan kaynaklanıyor. İnsanları biraz daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.