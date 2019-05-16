Kazayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti
Bingöl'de bir köyde ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki çocuk, kazayla evde oynadığı tabanca ile kendini vurarak hayatını kaybetti.
- İHA
Olay, Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Ali Sönmez, evde bulunan silahı alarak oynadığı sırada kazaen kendini vurdu. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine Sönmez, İlçe devlet hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaparken, savcılık da soruşturma başlattı.
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