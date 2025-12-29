Kazdağları beyaza büründü

Kazdağları'nda beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrasında dağların yüksek kesimleri beyaza büründü.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışı özellikle Hanlar, Eybek, Sarıkız, Dalaksuyu ve Tavşan Oynağı bölgelerinde etkili oldu.

Yağış sonrası Kazdağları beyaz örtüyle kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerini birbirine bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen kara yolunda zaman zaman buzlanmalar meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer, bu güzergahta seyir halinde olacak sürücüleri dikkatli olmaları, araçlarında mutlaka zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.