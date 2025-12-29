İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2025 Pazartesi / 10 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9415
  • EURO
    50,6106
  • ALTIN
    6168.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kazdağları beyaza büründü

Kazdağları'nda beklenen kar yağışı başladı, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı özellikle Hanlar, Eybek, Sarıkız, Dalaksuyu ve Tavşan Oynağı bölgelerinde etkili oldu.

İHA29 Aralık 2025 Pazartesi 13:17 - Güncelleme:
Kazdağları beyaza büründü
ABONE OL

Kazdağları'nda beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrasında dağların yüksek kesimleri beyaza büründü.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışı özellikle Hanlar, Eybek, Sarıkız, Dalaksuyu ve Tavşan Oynağı bölgelerinde etkili oldu.

Yağış sonrası Kazdağları beyaz örtüyle kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerini birbirine bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen kara yolunda zaman zaman buzlanmalar meydana geldiği bildirildi.

Yetkililer, bu güzergahta seyir halinde olacak sürücüleri dikkatli olmaları, araçlarında mutlaka zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

  • kar yağışı
  • Kazdağları
  • beyaz örtü
  • Hanlar Eybek
  • Sarıkız Dalaksuyu
  • Tavşan Oynağı

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.