Kazdağları'nda orman yangını

Altınoluk Mahallesi yakınlarında önceden şehir çöplüğü olarak kullanılan mevkinin yakınındaki ağaçlık alandan dumanlar yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ile 1 su tankeri ve itfaiye araçları sevk edildi.

Karadan yürütülen yangın söndürme çalışmalarına, Balıkesir-Kocaseyit Havalimanı'nda konuşlu 2 yangın söndürme uçağı ve Edremit'te konuşlu helikopter havadan destek verdi.

Bölgede sert esen rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.