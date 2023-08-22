İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2023 Salı / 6 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2053
  • EURO
    29,6541
  • ALTIN
    1664.05
  • BIST100
    7815.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Kazdağları'nda orman yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

AA22 Ağustos 2023 Salı 14:03 - Güncelleme:
Kazdağları'nda orman yangını
ABONE OL

Altınoluk Mahallesi yakınlarında önceden şehir çöplüğü olarak kullanılan mevkinin yakınındaki ağaçlık alandan dumanlar yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ile 1 su tankeri ve itfaiye araçları sevk edildi.

Karadan yürütülen yangın söndürme çalışmalarına, Balıkesir-Kocaseyit Havalimanı'nda konuşlu 2 yangın söndürme uçağı ve Edremit'te konuşlu helikopter havadan destek verdi.

Bölgede sert esen rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

  • Kazdağları yangını
  • Edremit orman yangını
  • yangın

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.