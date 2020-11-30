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Kazı çalışmaları sırasında bulundu

Düzce'de, Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında Medusa heykeli bulundu.

DHA30 Kasım 2020 Pazartesi 15:39 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 15:39
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Konuralp Antik Tiyatro’da devam eden kazılarda her geçen gün kentin tarihe yön verecek yeni keşifler ortaya çıkarılıyor. 60 personel 6 arkeolog ile sürdürülen kazı çalışmalarında bebek mezarı, su arkı ve heykel kaidesinin bulunmasının ardından 1 veya 2. yüzyıla ait olduğu sanılan Medusa başı bulundu. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Medusa heykelinin büyük bir tarihi öneme sahip olduğunu belirterek, "Düzce Konuralp Antik Kenti’nden adeta tarih fışkırarak bizi ve tarihçileri şaşırtmaya devam ediyor. Bunun son örneği gün yüzüne çıkarılan Medusa başı oldu. Çok kısa bir zaman diliminde Konuralp Antik Kent Tiyatro kazı alanında büyük bir ilerleme kaydettik. Her geçen gün geçmişin izleri gün ışığına çıkıyor. Konuralp buram buram tarih kokuyor. Bu Düzce’miz için kültür ve turizm anlamında önemli bir kazanım. Bizler bu tarihi değere sahip çıktık. Tüm dünyaya da duyurmak tanıtmak istiyoruz. Tarihe ilgi duyan herkesi Konuralp’e davet ediyoruz" dedi.

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