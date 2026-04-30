Kazı sırasında ortaya çıktı: Bulunan kemikler 15 yıllık kayıp dosyayı yeniden açtı

Polatlı'da dün bir arazide inşaat amaçlı yapılan kazıda insana ait olduğu belirtilen kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu. Olayla ilgili konuşan Rıza Koçak (61), topraktan çıkarılan kalıntıların 15 yıldır haber alamadığı kardeşi Bünyamin Koçak'a ait olduğunu düşündüğünü söyledi. Kardeşinin eşi S.K. ile onun sevgilisi Ö.E. tarafından öldürüldüğünü ileri süren Koçak, şüphelilerin o dönem delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığını ifade etti. Bulunan kemikler sayesinde yeniden umutlandıklarını ve 15 yılın sonunda olayın aydınlatılacağına inandıklarını söyleyen Koçak, hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

"CESET OLMADIĞI İÇİN SERBEST KALDILAR"

Kardeşinin kaybolduğuna inanmadığını ve öldürüldüğünü düşündüğünü dile getiren Rıza Koçak, "O gün kardeşimle iletişime geçmeye çalıştım ama başaramadım. Telefonla ulaşamayınca evine gittim. Kapıyı iki kez çaldım, eşi açtı. Kahvehaneye gittiğini söyledi. Orada sorduğum kişiler ise kardeşimin hiç uğramadığını söyledi. Tedirgin olmaya başladık. Kardeşimin eşiyle birlikte polise kayıp ihbarında bulunduk. Kardeşimin öldürüldüğünü düşündüğümü belirttim. Soruşturma başlatıldı. O dönem kardeşimin eşi ve onun birlikte olduğu adamı gözaltına aldılar. İlk davada haklarında beraat kararı verildi. Sonradan öğrendik ki gözaltına alınan kişi, kardeşimin eşinin uzun süredir yasak ilişki yaşadığı kişiymiş. Ceset olmadığı için serbest kaldılar. Karara itiraz edildi ama yerel mahkeme ceset olmadığı için sanıklar hakkında yine aynı kararı verdi" dedi.

"O KEMİKLERİN KARDEŞİME AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Şüphelilerin o dönem olayı saptırmaya çalıştığını ileri süren Koçak, "Bizim aile içinde hiçbir sorunumuz yoktu. Beraber çiftçilik yapardık. Olaydan sonra tuhaf durumlar yaşanmaya başlandı. Kardeşimin kaybolduğu gün şüpheli kadın ile sevgilisinin çok fazla telefon görüşmesi yaptığını öğrendik. Olayları saptırmaya ve kayıp süsü vermeye çalıştılar. Ortada ceset olmadığı için hiçbir şey yapamadık. Dünkü durum bizi ümitlendirdi. Dün bulunan cesetten dolayı ümitliyim. Savcılıktan gelecek haberi bekliyorum. DNA eşleştirilmesi yapılacak. O kemiklerin kardeşime ait olduğunu düşünüyorum. Tespitler kardeşimin vücut yapısıyla uyumlu. Eşleştirilmenin yapılmasını bekliyoruz. Dosyamız zaten açık. Tekrardan savcılığa başvuruda bulunacağım" diye konuştu.